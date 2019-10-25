Что посмотреть в Рязани в выходные

26 октября (суббота)

10.00 – «Сказка о глупом мышонке» в театре кукол

12.00 – спектакль «Доктор Айболит» в театре кукол

12.00 – мюзикл «Приключения Дюймовочки» в музыкальном театре

12.00 – детский праздник «День Снежного Барса» в ТРЦ «Барс на Московском

13.30 и 16.30 — спектакль «Иван-царевич и Серый волк» Тульского театра кукол в «М5 Молл».

14.00 – музыкально-литературная композиция «Летучий корабль» в филармонии

18.00 — вечер песни и поэзии в малом конференц-зале библиотеки Горького.

18.00 – спектакль «Переплыть море» в театре драмы

19.00 – юбилейный концерт оркестра имени Н.П. Осипова в филармонии

19.00 — Елена Войнаровская из FLЁUR на сцене кафе «Фонтан»

19.55 — трансляция оперы «Манон» со сцены The Metropolitan Opera в «Формуле кино» в ТРЦ «Виктория Плаза» .

27 октября (воскресенье)

10.00 – спектакль «Бука» в театре кукол

10.00 — отборочный тур фестиваля «Музыкальный фейерверк» в МКЦ.

14.00 – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ (Второй дивизион. Группа «Центр»): ФК «Рязань» — ФК «Химки-М» (Химки) на стадионе «Спартак»

15.00 — концерт-посвящение М. Глинке в Художественном музее.

15.00 — Первенство Национальной молодежной лиги сезон 2019/2020 гг.: МХК Рязань – Металлург ДС «Олимпийский»

16.00 — осенняя дискотека для детей в Лесопарке

18.00 – проект «Течения» представляет комедию «Боинг-Боинг» на сцене Театра на Соборной

18.00 — трансляция балета «Раймонда» на музыку А. Глазунова со сцены Большого театра в «Формуле кино» в ТРЦ «Виктория Плаза» и «Киномаксе» в ТРЦ «Премьер».