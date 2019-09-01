Четыре человека травмированы после ДТП у РГРТУ

1 сентября на пересечении улиц Гагарина и Пушкина столкнулись две легковушки. В результате случившегося травмированными оказались четыре человека. В их числе 6-летняя девочка.

В вечернее время суток перекресток без ДТП не сумели преодолеть красный Kia Rio и черный ВАЗ-2114. Виновником аварии стал водитель иномарки. Он стал выезжать на улицу Гагарина с второстепенной дороги и не пропустил ехавшую по главной «четырнадцатую».

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Лада Самара протаранила корейский седан, который после столкновения улетел на тротуар. В результате жесткой аварии травмированными оказались оба водителя, пассажирка иномарки и 6-летняя девочка. Взрослых доставили в больницу, а маленькой потерпевшей была оказана амбулаторная помощь на месте ДТП.

Фото: ВКонтакте