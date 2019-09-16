Алёше Кузнецову необходимы средства на лечение

У маленького Алёши Кузнецова большая беда. Болезнь дала мальчику совсем короткую отсрочку – всего 90 дней. Срочно необходимы средства на лечение.

Помочь можно денежным переводом или распространением этой информации – сейчас важна любая ваша помощь.

Перевести средства в помощь можно по номеру карты маме Лёши — Ирине Кузнецовой

4276 8530 2286 5860

КАРТА СБЕРБАНКА — ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К (МАМА)

СЧЁТ НА PayPal ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К (МАМА)

https://paypal.me/kuznetsovairina918

Яндекс.Кошелек ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К (МАМА)

410019998656707

5469 5300 1171 9878

КАРТА СБЕРБАНКА — АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ К (ПАПА)

2202 2001 5220 9514

КАРТА МИР — ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА К (МАМА)

Подробности можно узнать в группе «Поможем Алёше Кузнецову»