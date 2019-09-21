Рязанская Академия тенниса стала площадкой для фестиваля «Спорт — норма жизни»

В субботу, 21 сентября, в Академии тенниса им. Н.Н. Озерова прошёл фестиваль видов спорта «Спорт — норма жизни».

Фестиваль организовали на базе Академии, так как она стала победителем конкурса на получение гранта для реализации мероприятий по развитию массового спорта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Торжественно открыли фестиваль директор департамента науки и образования Минспорта России Татьяна Фомиченко, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов и директор Академии тенниса Антон Князев.

– Хочу сказать, что Рязань один из немногих городов, имеющий на своей территории подобную спортивную инновационную площадку, на базе которой мы сегодня находимся. Я поздравляю вас с этим спортивным праздником и желаю самим заниматься физическими нагрузками и приобщать к спорту своих друзей и родителей, – отметила Татьяна Фомиченко.

Для гостей подготовили показательные выступления и мини-турниры с участием мастеров спорта по различным видам спорта: самбо, дзюдо, танцы, футбол, восточные боевые единоборства, всестиливое каратэ, гимнастика, бокс, шахматы, теннис, грэпплинг, греко-римская борьба, стрельба из лука.

Также работала акция «Запишись в спортивную школу», где рязанцы узнали о видах спорта, которые есть в Рязанской области; как, где и чем можно заниматься.

Академия тенниса им. Н.Н. Озерова работает с 2015 года. Сейчас в ней тренируется порядка 250 спортсменов, а среди них уже 22 мастера спорта.