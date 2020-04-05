Знакомые рассказали о мужчине, расстрелявшем пять человек в Рязанской области

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Подозреваемый в убийстве пятерых человек в Рязанской области родом из Пронска. Мужчина закончил технологический техникум, женился и переехал жить в Елатьму. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, вечером в субботу, 4 апреля, 32-летний мужчина в посёлке Елатьма застрелил четырёх мужчин и молодую женщину. Конфликт возник из-за того, что шумная компания разбудила ребёнка мужчины.

Известно, что стрелявший, хоть и уехал из Пронска, был активным участником пабликов ВК «Бабкин шум» и «ВПронске». В Сети он оставлял достаточно агрессивные комментарии.

– Больше всех «за непорядки» доставалось пронскому главе администрации и бродячим животным, собак он предлагал отстреливать, – отмечает издательство «Пресса».

Оружие мужчина купил в прошлом году, когда вступил в общество охотников. Одноклассники стрелка отмечают, что он стал нервным. Учителя же характеризуют его как спокойного, тихого, застенчивого, вежливого и даже нежного мальчика. Кроме образовательной школы, он ходил ещё и в музыкальную. Учился игре на духовых инструментах.

Воспитывался задержанный в неполной семье. Мать растила его вместе с сестрой, отец же злоупотреблял спиртным.