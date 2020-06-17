Земляника от рязанских сельхозпредприятий уже поступила в продажу

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В Рязанской области начался сбор садовой земляники, которую большинство горожан привыкли называть клубникой.

По состоянию на 17 июня собрано 6,5 тонн ягод. Урожай местной земляники сразу же поступает в собственные торговые точки предприятий, а также продаётся на рынках Рязани и на ярмарках выходного дня.

Садовой земляникой занимаются два предприятия. В ООО «Авангард» Рязанского района начали убирать урожай 15 июня и собрали 5,5 тонн. А в хозяйстве ИП Айюбовой С.А. Старожиловского района к сбору приступили сегодня и собрали первую тонну земляники.

Всего в 2020 году аграрии планируют собрать 300 тонн земляники, что в 1,5 раза больше прошлогоднего.

По данным Минсельхоза России, в 2019 году Рязанская область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору урожая этой ягоды.