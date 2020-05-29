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Завершается приём заявок на конкурс «Интеллект +». Творческое испытание

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В 2020 году Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» впервые проводит творческое испытание в рамках традиционного Конкурса «Интеллект +». К участию в творческом испытании приглашаются учащиеся 11-х классов средних образовательных школ и студенты выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования.

Творческое испытание проводится в следующих номинациях:
инструментальное творчество;
вокальное творчество;
хореографическое творчество;
театральное творчество;
оригинальный жанр.

Для участия в творческом испытании необходимо в срок до 31 мая 2020 года в электронном виде заполнить анкету и направить её в организационный комитет Конкурса «Интеллект +», воспользовавшись электронной формой. Один человек может подать заявку на участие в одной номинации. Творческое испытание проводится в очной форме. О дате, времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно.

Состав жюри творческого испытания формируется организационным комитетом Конкурса «Интеллект +» из профессиональных хореографов, ведущих, вокалистов, артистов, режиссёров театров, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, имеющих профессиональный авторитет и многолетний опыт.

Для участия в творческом испытании необходимо подготовить творческий номер, соответствующий выбранной номинации, продолжительностью не более 5 минут. По итогам творческого испытания из числа участников будут определены победители и призёры.

В соответствии с Положением об учёте индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение в ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина» в 2020 году при приёме на обучение по программам бакалавриата РГУ имени С.А. Есенина за диплом призёра творческого испытания в рамках Конкурса «Интеллект +» начисляет дополнительно 1 балл, за диплом победителя творческого испытания в рамках Конкурса «Интеллект +» РГУ имени С.А. Есенина начисляет дополнительно 3 балла.

Видеозаписи лучших творческих выступлений, представленных участниками, интервью с победителями и призёрами будут размещены в специальном разделе официального сайта Рязанского информационного агентства «7 новостей» — главного информационного партнёра конкурса.

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