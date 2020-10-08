Зампредседателя правительства РФ положительно оценил дорожные работы в Рязанской области

В четверг, 8 октября, губернатор Рязанской области принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. На нем зампредседателя правительства Марат Хуснуллин положительно оценил дорожные работы в регионе, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Николай Любимов рассказал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выделено более 4,56 млрд рублей.

— В настоящий момент объем работ по укладке асфальтобетона составляет 1,5 млн. м.кв., что соответствует 92,8% от планового значения текущего года. В Рязанской области отсутствуют риски неосвоения средств из федерального бюджета, — отметил глава региона.

Также губернатор Рязанской области доложил Хуснуллину, что строительство обхода города Сасово уже завершилось, в сентябре уже открылось движение. Стоимость этого объекта составляет примерно 467 млн рублей.

— Я считаю, что очень важно продолжать интенсивную работу, направленную на решение проблемы обманутых дольщиков. Поручаю обратить особое внимание на ход реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья, — заметил зампредседателя.