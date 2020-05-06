За выходные более 70 подростков нарушили режим самоизоляции

За выходные более 70 детей и подростков нарушили режим самоизоляции. Рейды проводили сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.
На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, проведены профилактические беседы.
Как сообщает УМВД России по Рязанской области, штрафные санкции носят предупредительный характер, а ответственность за воспитание детей возложена на родителей.
Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.
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