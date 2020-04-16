Юлия Рокотянская рассказала о мерах безопасности, принятых в гордуме

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На заседании Рязанской городской Думы 16 апреля глава муниципального образования Юлия Рокотянская рассказала о мерах безопасности, принятых при подготовке и проведении заседания.

В числе мер — термометрия, выдача депутатам медицинских масок, установка дезинфекторов для обработки рук при входе в здание, тщательная уборка зала, дезинфекция всех микрофонов и планшетов.

— Я за этим лично слежу, — подчеркнула глава муниципального образования.

Несмотря на это, депутаты фракции ЛДПР приняли решение покинуть зал заседаний. Ранее руководитель депутатского объединения Дмитрий Володин предложил проводить общее тестирование депутатов гордумы на коронавирус. Кроме того, он подчеркнул, что накануне заседания столкнулся с затруднениями при проходе в здание Думы из-за принятых мер безопасности.

Рокотянская пояснила депутатам, что вчера, 15 апреля, в здании не проводилось никаких совещаний и заседаний, поэтому посещения были ограничены. Сегодня были приняты все меры, чтобы заседание прошло безопасно. Также глава муниципального образования напомнила, что у каждого депутата есть право передать свой голос в соответствии с временным порядком голосования.

— У нас получается, что не все депутаты готовы идти и работать на благо нашего города. Сегодня фракция ЛДПР отказалась работать на заседании, где рассматривались важные вопросы изменений в бюджет, обеспечения населения теплом. Я прошу председателя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Сергея Еремина этот вопрос поднять на комитете и принять решение, каким образом мы должны работать, чтобы был результат для города и наших граждан. Очередное заседание, намеченное на 23 апреля, отменяется. О дате проведения следующего заседания вам будет сообщено дополнительно.