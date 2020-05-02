Выросло число рязанцев, вылечившихся от коронавируса

В Рязанской области растёт число людей, вылечившихся от коронавируса. В субботу, 2 мая, из больниц выписаны ещё два человека. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Напомним, пациентов лечат в стационаре в трёх больницах в Рязани: имени Семашко, в БСМП и в 11-й больнице.
Всего с начала пандемии выздоровели от COVID-19 73 человека. 56 из них были госпитализированы. У остальных болезнь проходила в лёгкой форме, госпитализация им не требовалась.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram