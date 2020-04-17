Врачи Рязанской ДОКБ спасли младенца, который подавился солёным огурцом

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Врачи Рязанской ДОКБ спасли семимесячного младенца, который подавился солёным огурцом. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Семимесячный младенец попал в больницу после того, как большой кусок пищи застрял в пищеводе: ребенок кашлял, не мог глотать, есть и пить. Врачи установили, что инородное тело внутри ребенка имеет органическое происхождение, поэтому для минимального травматизма застрявший огурец решили не извлекать, а наоборот, протолкнуть внутрь.

Маленькие пациенты, проглотившие или вдохнувшие инородные тела, регулярно поступают в детскую больницу. В ДОКБ регистрируют до шести подобных случаев в сутки.На днях коллекция инородных тел, которую извлекают из детей, пополнилась новым экспонатом.

— Родители привезли ребенка, который проглотил железный шарик в пластиковой оболочке. Такие выдавали в сетевых магазинах во время чемпионата мира по футболу. Это довольно тяжелая конструкция в виде футбольного мяча, которая передвигается по поверхности инерционно, — рассказал врач-детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин. — Проглотить такой мяч довольно опасно. Естественным путем он не вышел, поэтому потребовалась наша помощь. Мы вытащили его из желудка эндоскопически — подцепили специальным сачком и извлекли наружу.

В любом из случаев с попаданием инородных тел в организм детям требуется немедленная помощь врачей, предупреждают в минздраве.