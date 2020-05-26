Врачи-гастроэнтерологи советуют не злоупотреблять лимонами и чесноком во время пандемии

Врачи-гастроэнтерологи Рязанской городской клинической больницы №4 советуют не злоупотреблять лимонами и чесноком во время пандемии. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
В условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии, многие люди переживают настоящий стресс. Его причиной является постоянное нервное напряжение. Страх и депрессия не проходят бесследно для желудочно-кишечного тракта – возникают боли в животе, изжога, проблемы с аппетитом – говорят врачи.
При нервно-психическом перенапряжении, постоянной тревоге происходит усиление желудочной секреции, что может приводить к повреждению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вплоть до язвообразования. Постоянное пребывание дома дает людям возможность «заедать» проблему. Частый, неконтролируемый прием пищи, в том числе злоупотребление спиртными напитками, на фоне снижения физической активности, способствует возникновению или обострению заболеваний поджелудочной железы и печени.
Некоторые люди продолжают в качестве профилактики от инфекции включать большое количество чеснока, цитрусовых в рацион питания, и это тоже может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Расстройствам ЖКТ также способствует малоподвижный образ жизни.
Гастроэнтерологи напоминают о необходимости здорового питания, гимнастики и борьбы со стрессом.
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