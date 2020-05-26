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Врачи-гастроэнтерологи советуют не злоупотреблять лимонами и чесноком во время пандемии

Вера Бочкова
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Врачи-гастроэнтерологи Рязанской городской клинической больницы №4 советуют не злоупотреблять лимонами и чесноком во время пандемии. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

В условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии, многие люди переживают настоящий стресс. Его причиной является постоянное нервное напряжение. Страх и депрессия не проходят бесследно для  желудочно-кишечного тракта – возникают боли в животе, изжога, проблемы с аппетитом – говорят врачи.

При нервно-психическом перенапряжении, постоянной тревоге происходит усиление желудочной секреции, что может приводить к повреждению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вплоть до язвообразования.  Постоянное пребывание дома дает людям возможность «заедать» проблему. Частый,  неконтролируемый прием пищи, в том числе злоупотребление спиртными напитками, на фоне снижения физической активности, способствует возникновению или обострению заболеваний поджелудочной железы и печени.

Некоторые люди продолжают в качестве профилактики от инфекции  включать большое количество чеснока, цитрусовых в рацион питания, и это тоже может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Расстройствам ЖКТ также способствует малоподвижный образ жизни.
Гастроэнтерологи напоминают о необходимости здорового питания, гимнастики и борьбы со стрессом.

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