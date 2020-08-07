Владимир Бурмистров осмотрел рязанские дворы

В пятницу, 7 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров осмотрел несколько дворов Рязани. На Первомайском проспекте он поручил перенести контейнерную площадку, расположенную в районе домов №№64 корп. 1 и 64 корп. 3, в более удобное для жителей место.

На улице Татарской в районе дома №33 ведутся производственные работы на проезжей части. Владимир Бурмистров поручил после завершения работ восстановить здесь асфальт и спилить аварийные деревья.

В районе дома №29 корп. 1 по ул. Высоковольтной поручено скосить траву, а на ул. Шевченко во дворе дома №11 в рамках гарантийных обязательств подрядчика устранить повреждения покрытия на детской игровой и спортивной площадках.