Виталий Попов подвёл итоги первого дня работы Форума древних городов

В Рязанской области начал работу третий Форум древних городов. В этом году, в связи с распространением коронавируса, форум проходит в режиме онлайн. Он посвящён населённым пунктам Рязанской области.

В первый день состоялось пленарное заседание, «Культурный марафон», панельная дискуссия «Развитие добровольчества в сфере истории и культуры древних городов на базе образовательных учреждений: актуальные задачи и эффективные практики», круглый стол «Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия», круглый стол «Развитие туризма в древних городах и селах Рязанской области».

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов подвёл итоги первого дня работы Форума. Он рассказал, что Форум древних городов – это яркое мероприятие со своей спецификой. Рязанцы привыкли видеть его шумным, красочным, открытым. Но и онлайн-формат многое привнёс в программу форума и позволил показать интересные трансляции.

Виталий Попов отметил, что, обращаясь к экспертам на стороне, мы порой забываем, что у нас есть замечательные историки, археологи, краеведы. И сегодня они смогли рассказать о своих проектах

– Окончательные итоги подводить рано, – подчеркнул министр. – То, что мы обратили внимание на Рязанскую область и обсудили наши проблемы в сравнении с древними городами других стран, – оказалось очень полезно. Мы собрали уникальную базу исследований, знаний открытий для создания Энциклопедии древних городов. Сейчас мы собираем Рязанский материал, чтобы представить его древним городам как наш опыт.