Видео: вертолёт санавиации с тяжелобольным мужчиной сел у больницы в Рязани

В четверг, 13 августа, вертолёт санитарной авиации Рязанской области совершил очередной рейс. Видео его посадки у ОКБ в Рязани РИА «7 новостей» прислал очевидец.

Сайт издательства «Пресса» сообщил, что вертолёт летал за пациентом в Сараевский район. Там он сел рядом с межрайонной поликлиникой, чтобы забрать тяжелобольного мужчину.

– Бригада под руководством Андрея Карпунина прибыла буквально через 40 минут, – отмечается на сайте «Прессы».

По словам пилота Андрея Тихонова, в Сараевский район вертолёт санавиации прилетел в первый раз. Площадку для приземления выбирали уже на месте, полёт прошёл без осложнений.