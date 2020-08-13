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Новости РязаниОбщество

Видео: вертолёт санавиации с тяжелобольным мужчиной сел у больницы в Рязани

7info

В четверг, 13 августа, вертолёт санитарной авиации Рязанской области совершил очередной рейс. Видео его посадки у ОКБ в Рязани РИА «7 новостей» прислал очевидец.

Сайт издательства «Пресса» сообщил, что вертолёт летал за пациентом в Сараевский район. Там он сел рядом с межрайонной поликлиникой, чтобы забрать тяжелобольного мужчину. 

– Бригада под руководством  Андрея Карпунина прибыла буквально через 40 минут, – отмечается на сайте «Прессы».

По словам пилота Андрея Тихонова, в Сараевский район вертолёт санавиации прилетел в первый раз. Площадку для приземления выбирали уже на месте, полёт прошёл без осложнений. 

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