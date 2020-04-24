В Железнодорожном районе Рязани продезинфицировали дороги

В пятницу, 24 апреля, в Железнодорожном районе Рязани провели обработку улиц аэрозольным методом. Работы по дезинфекции выполнялись с помощью специальной тепловой машины с целью предотвращения распространения коронавируса.
На следующей неделе при условии хорошей погоды пройдёт обработка в Советском, Московском и Октябрьском районах (вторник, среда, четверг).
О маршрутах дезинфекции и изменении движения транспорта будет сообщено дополнительно.
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