В тяжёлом состоянии находятся 34 рязанца с коронавирусом

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По состоянию на 18 часов 1 июля в больницах Рязани находятся 368 пациентов с COVID-19, в том числе 4 детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Состояние 34 госпитализированных оценивается медиками как тяжёлое. 12 из них находятся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В удовлетворительном состоянии 60 пациентов, 274 пациента в состоянии средней степени тяжести.

Остальным рязанцам, заразившимся коронавирусом, госпитализация не треуется. Они лечатся дома под наблюдением медиков.