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В трёх сёлах Рязанской области отменили карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов.

Карантин был установлен в селах Ново-Александрово и Мураевня Милославского района, а также в деревне Мягково Клепиковского района.

В деревне Сушки Спасского района карантин установлен до 3 августа 2020 года. Угрожаемой зоной объявлена улица Куйбышевская. Здесь будут проводиться специальные мероприятия, запрещается торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек и вывозить животных за пределы угрожаемой зоны.