В сквере на Октябрьской установили уличные фонари

В рязанском сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию установили 14 уличных фонарей. 23 июля здесь побывал заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. Он поручил установить в сквере освещение и повесить камеры видеонаблюдения.

Перед памятником Советско-Польского братства по оружию установлено 12 единиц военной техники и 3 единицы вооружения, которые Министерство обороны передало региону для создания в Рязани нового парка военной техники.

Как сообщает сайт администрации, к Дню города технику в парке осмотрели и привели в порядок.