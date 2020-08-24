24 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с представителями благотворительных организаций, которые в рамках проекта «Время добрых дел» передали в регион помощь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Рязанскую область поступила гуманитарная помощь в виде детских товаров от благотворительного фонда «Столица милосердия», группы компаний «Детский мир», группы компаний «Фармэко» и ООО «МС Интермарк Авто». Всего 39 европаллетов детских товаров, в числе которых свыше 12 тыс. памперсов, 800 игрушек, более 20 видов мебели, а также коляски, товары для новорожденных и детское питание.

Любимов поблагодарил представителей организаций за внимание к Рязанской области.

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– Благотворительная помощь, которая поступила в наш регион, безусловно, очень нужна и тем семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и нашим рязанским учреждениям, в том числе Дому ребенка, – сказал он. – Сегодня поддержка материнства и детства является приоритетом государственной политики. Приняты и действуют беспрецедентные меры поддержки. Участие в этой важной работе принимают и социально ответственные бизнесмены, такие, как вы. Огромное значение имеет общее стремление власти и меценатов повысить качество жизни семей с детьми и сирот, которые особенно нуждаются в помощи.

Заместитель директора НКО «Благотворительный Фонд «Столица милосердия» Анна Деникина отметила: «Благотворительный фонд помогает сиротам, детям из многодетных семей и детям, оказавшимся в трудной ситуации в 10 регионах страны. В Рязань мы приехали второй раз. Надеемся, что подарки, которые мы собрали с помощью наших постоянных партнеров, не только восполнят недостаток в самом необходимом, но и сделают детей счастливее».

Председатель Совета директоров группы компаний «Фармэко» Владимир Бабий выразил уверенность, что взаимодействие с регионом в социальном плане будет продолжено. «Для нас Рязань становится родным городом. Мы развиваем здесь промышленное производство, создаем рабочие места. Мы чувствуем социальную ответственность. Надеюсь, что такие акции будут и в дальнейшем», – сказал он.

Первый заместитель председателя Совета директоров ГК «Фармэко» Геннадий Дюмин поблагодарил главу региона за эффективное взаимодействие: «Рад возможности оказать помощь жителям Рязанского региона. В скором времени на территории области мы будем вводить в строй завод по производству лекарств, поэтому наше сотрудничество имеет долгосрочную перспективу и будет только развиваться. Спасибо вам за поддержку». Губернатор Николай Любимов в свою очередь обратил внимание членов Правительства на оказание всесторонней поддержки социально ответственному инвестору с тем, чтобы компании было комфортно работать в регионе.

Начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир» Юлия Поликарпова отметила: «Ежегодно мы передаем вещи первой необходимости для ребят в социальные учреждения, нуждающиеся в поддержке. Под патронажем ГК «Детский мир» находятся более 550 тысяч детей с трудной судьбой из 1146 социальных учреждений России, Казахстана и Беларуси. По итогам 2019 года общая сумма товаров, переданных благотворительным фондом «Детский мир» в подшефные учреждения, достигла 843 млн. руб.».

В завершение встречи заместитель Председателя Правительства региона Роман Петряев наградил руководителей благотворительных организаций знаками Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».