В Рязанском районе водитель насмерть сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления

В пятницу, 16 октября, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Неизвестный сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 21:45 на 216-м километре трассы М-5 «Урал». Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.
В результате подросток скончался на месте от полученных травм.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность скрывшегося водителя.