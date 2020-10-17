В Рязанском районе водитель насмерть сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления

В пятницу, 16 октября, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Неизвестный сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 21:45 на 216-м километре трассы М-5 «Урал». Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.

В результате подросток скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность скрывшегося водителя.

— Если вы стали очевидцем данного происшествия или обладаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обратиться в дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району по адресу г. Рязань, 2-я Прудная, 10 либо по телефону 29-94-82, — говорится в сообщении.