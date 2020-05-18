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В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о продления действия карт, срок по которым истек

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В настоящее время все еще остается необходимость соблюдать режим самоизоляции. Поэтому желательно максимально использовать банковские сервисы дистанционно.

– К нам часто поступают вопросы от клиентов: Как поступить в ситуации, когда срок действия карты закончился? Обязательно ли приходить в офис Сбербанка? В офис приходить необязательно, – комментирует управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов. – Так как с 13 мая Сбербанк продлил обслуживание карт, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время.

Клиентам банка доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны.

Как и ранее, клиентам доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы активировать свою карту нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.

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