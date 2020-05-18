В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о продления действия карт, срок по которым истек

В настоящее время все еще остается необходимость соблюдать режим самоизоляции. Поэтому желательно максимально использовать банковские сервисы дистанционно.

– К нам часто поступают вопросы от клиентов: Как поступить в ситуации, когда срок действия карты закончился? Обязательно ли приходить в офис Сбербанка? В офис приходить необязательно, – комментирует управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов. – Так как с 13 мая Сбербанк продлил обслуживание карт, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время.