В Рязанском онкоцентре в период самоизоляции проведено более 100 операций

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С момента объявления режима самоизоляции хирурги Рязанского онкоцентра провели более 100 операций. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Работа онкоцентра продолжается в обычном режиме. При этом в диспансере приняты меры для предотвращения распространения инфекции: максимально ограничено посещение родственниками пациентов, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, сотрудникам измеряют температуру, усилены работы по дезинфекции помещений лечебного учреждения.

— Пациенты, страдающие раком, наиболее подвержены инфекции COVID-19, это связано с иммунодепрессивным состоянием, в котором находится их организм. По статистике, которая представлена в Lancet Oncology, у 28% онкологических пациентов с COVID 19 – рак лёгких, — отметил заместитель главного врача по медицинской части онкоцентра Алексей Григорьев.

Врачи онкоцентра просят своих пациентов минимизировать контакты с людьми, максимальное количество времени проводить дома, при необходимости обращаться к терапевтам и онкологам по месту жительства.