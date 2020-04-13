В Рязанском онкоцентре в период самоизоляции проведено более 100 операций

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С момента объявления режима самоизоляции хирурги  Рязанского онкоцентра провели более 100 операций. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Работа онкоцентра продолжается в обычном режиме. При этом в диспансере приняты меры  для  предотвращения распространения инфекции: максимально ограничено посещение родственниками пациентов, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, сотрудникам измеряют температуру, усилены работы  по дезинфекции помещений лечебного учреждения.

— Пациенты, страдающие раком, наиболее подвержены инфекции COVID-19,  это связано с иммунодепрессивным состоянием, в котором находится их организм.  По статистике, которая представлена в Lancet  Oncology, у 28% онкологических пациентов с  COVID 19 – рак лёгких, — отметил заместитель главного врача по медицинской части онкоцентра Алексей Григорьев.

Врачи онкоцентра просят своих пациентов  минимизировать контакты с людьми,  максимальное количество времени проводить дома,  при необходимости  обращаться к  терапевтам и онкологам по месту жительства.

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