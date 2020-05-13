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В Рязанской ОКБ лечат онкобольных с COVID-19

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В Рязанской ОКБ сейчас работа ведётся по трём направлениям. Об этом во время конференции с губернатором Николаем Любимовым сообщил главврач Дмитрий Хубезов. 

Первое – лечением пациентов с COVID-19. Второе – лечение смежных больных в условиях пандемии. Третье – лечение пациентов в зелёной зоне, в том числе врачи выполняют операции. 

По его словам, более половины коек в больницы заняты пациентами с коронавирусом. При этом на 70% возобновлена помощь больным с онкологией. 

В реанимации больницы 5 пациентов на ИВЛ, они в тяжёлом состоянии. Хубезов отметил, что в ОКБ выделен целый этаж для онкологических больных с коронавирусом, там установлен томограф.

Врачи больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

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