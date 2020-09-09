В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В среду, 9 сентября, в Рязанской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 7 тыс 431 человека.

На проверке в Минздраве на сегодня ещё 28 положительных тестов. Эти люди считаются условно заражёнными. Вместе с ними на контроле у медиков 7 тыс 459 человек.

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В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом в Рязанской области осуществляются в полном объёме.