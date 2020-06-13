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В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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В Рязанской области выявлено ещё 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 13 июня, сообщила оперативная группа регионального правительства.

С начала пандемии в Рязани и области COVID-19 обнаружили уже у 4401 человека. Ещё 57 положительных тестов на коронавирус отправлены в Роспотребнадзор для подтверждения результатов. 

– Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4458 человек, – говорится в сообщении оперативной группы правительства.

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