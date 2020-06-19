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В Рязанской области выросло производство мяса

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В Рязанской области в 2020 году выросло производство мяса. В хозяйствах всех категорий произведено 37,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 1,3 % больше соответствующего периода 2019 года, сообщает министерство сельского хозяйства и природопользования региона.

Больше всего в регионе производят свинины, причём свиноводческие предприятия по сравнению с прошлым годом нарастили объём на 7,8% и произвели 20,8 тыс. тонн свинины, в том числе ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района – 16,3 тыс. тонн) и ОАО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района – 4 тыс. тонн.

Птицеводческими предприятиями произведено 1,8 тыс. тонн мяса птицы. В этом направлении наиболее крупный производитель – ООО «Старожиловская птица» Старожиловского района, которое специализируется на выращивании индейки (произведено 0,9 тыс. тонн).

Мяса крупного рогатого скота сельхозпредприятия области за 5 месяцев 2020 года произвели 7,4 тыс. тонн. Основной объем производства мяса КРС приходится на сельхозтоваропроизводителей, специализирующихся на откорме бычков молочного направления продуктивности КРС. Разведение и выращивание КРС мясного направления в регионе осуществляют ЗАО «Костино» Рыбновского и ООО СХП «Молоко-Тырново» Пронского районов, которые специализируются на откорме поголовья калмыцкой и абердин-ангусской пород.

Кроме того, растёт поголовье КРС мясной породы в хозяйстве фермера Изикеева Е.А. Рыбновского района, на средства гранта он приобрёл племенной скот казахской белоголовой, и численность животных этой породы в хозяйстве сейчас более 400 голов, и в 2020 году фермер Изикеев Е.А. планирует завезти ещё племенных животных казахской белоголовой.

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