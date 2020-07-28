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В Рязанской области вертолёт санавиации совершил первый рейс

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В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» министерство здравоохранения Рязанской области получило вертолёт санавиации.

В понедельник, 27 июля, он совершил первый полёт в Касимов. Вертолёт привез юного пациента в РОДКБ имени Дмитриевой. Ребёнок получил термический ожог.

Как рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов, санавиация нашему региону необходима. Она поможет оперативнее оказывать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, тяжёлым пациентам и детям.

В составе бригады санавиации к больным будет вылетать реаниматолог. Он решает вопрос о целесообразности транспортации. Дмитрий Хубезов отметил, что в настоящее время практически не бывает нетранспортабельных больных.

Для посадки вертолёта не требуется специальная площадка. Он может сесть и в поле, и на трассе и в течение получаса оказаться в любой точке региона. Доставлять пациентов будут в Рязанскую областную клиническую больницу.

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