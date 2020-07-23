В Рязанской области стартовал первый конкурс пахарей

В четверг, 23 июля, в рамках агропромышленной выставки-форума «День поля Рязанской области – 2020» в селе Вышгорода стартовал региональный профессиональный конкурс пахарей.

За звание лучшего в своём деле борются 10 механизатров из Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Михайловского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Старожиловского, Ухоловского и Чучковского районов.

По правилам конкурса участники должны обработать участок поля длиной 100 метров и шириной 32 метра. Судьи оценивают соблюдение боковых границ вспашки участка и глубины пахоты, прямолинейность вспашки и другие критерии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил, что несмотря на то, что в Рязанской области такой конкурс проводится впервые, наши аграрии уже давно активно и успешно участвуют в подобных соревнованиях пахарей российского и даже мирового уровня. А механизатор из Сараевского района Андрей Шаль два раза выигрывал Чемпионат России по пахоте и принимал участие в европейском и мировом первенствах.

Имена победителей назовут после второго дня соревнований, который состоится 24 июля, в пятницу.

















