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Новости РязаниЭкономика

В Рязанской области собран рекордный урожай зерновых

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Рязанская область вновь демонстрирует высокие темпы уборочной кампании. На сегодняшний день собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна. Этот показатель превышает все прежние рекорды рязанских земледельцев. Ведь максимумом до сих пор был валовый сбор зерновых 1973 года – 2 294,7 тыс. тонн.

– Благодарю аграриев, всех тружеников села за профессиональную, ответственную работу, мастерство и преданность своему делу. Работники сельского хозяйства в очередной раз доказали, что умеют эффективно и качественно решать поставленные задачи, с наивысшими результатами, которыми будет гордиться Рязанская область! Это значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности нашего региона и в целом страны, – обратился к аграриям губернатор.

В настоящее время уборка зерновых продолжается, обмолочено 545 тысяч гектаров, что составляет 83,8% от всей площади.

В лидерах по валовому сбору зерна – Сараевский и Милославский районы, где намолочено 291 тыс. тонн и 213 тыс. тонн соответственно. Рубеж в 100 тысяч тонн зерна преодолели Михайловский, Александро-Невский, Скопинский, Ряжский, Ухоловский, Старожиловский и Шацкий районы. Пять хозяйств области добились урожайности более 60 центнеров с гектара: ООО «Надежда» Александро-Невского района – 69,1 центнера с гектара, КФХ Гусев Е.А. Сапожковского района – 66,4 ц/га, ООО «Победа» Александро-Невского района – 64,2 ц/га, ООО «Мир» Александро-Невского района – 63,5 ц/га и ООО «Можары» Сараевского района – 60,1 ц/га.

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