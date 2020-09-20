В Рязанской области растёт число детей с коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежую информацию о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

На 11 часов воскресенья, 20 сентбря, в Рязани и области выявлен 7 тыс 781 случай заражения коронавирусной инфекцией, ещё 35 являются условно подтверждёнными.

Число детей, заразившихся COVID-19 выросло до 626. Ещё по два подростка в возрасте 15 и 17 лет условно заражены – их положительные тесты ожидают подтверждения в региональном Минздраве.

Самая многочисленная возрастная группа заболевших – от 46 до 64 лет. В ней коронавирус выявлен у 3 тыс 118 человек.

В возрастной группе от 18 до 45 лет в общей сложности заразились уже 2 тыс 483 человека.

В возрасте от 65 до 80 лет – 1250 человек, старше 80 лет – 304 человека.