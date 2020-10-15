В Рязанской области провели две уникальные операции в Кардиологическом диспансере. Выполнили их на новом ангиографе, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было приобретено новое оборудование стоимостью 50 млн рублей.
В кардиодиспансере с помощью ангиографа были заменены аортальные клапаны сердца. Операцию провели Сергей Бирюков и Тимур Имаев.
Сейчас в медицинском учреждении два ангиографа: новый и старый. Один из них стоит в операционной, где оказывается экстренная помощь пациентам, а другой, вновь приобретенный, используют для плановых операций на сердце и сосудах.