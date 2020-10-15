Четверг, 15 октября, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниНовости медицины

В Рязанской области провели две уникальные операции в Кардиологическом диспансере

Елена Лобанова

В Рязанской области провели две уникальные операции в Кардиологическом диспансере. Выполнили их на новом ангиографе, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 

Ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было приобретено новое оборудование стоимостью 50 млн рублей. 

— Это первый подобный аппарат в Рязанской области и единственный из пяти, работающих в медучреждениях региона, который позволяет хирургу отчетливо видеть сосуды сердца при однократном введении контрастного вещества. В аппарате локализована специальная программа для проведения такого рода вмешательства, которая значительно облегчает работу хирургов, — рассказали врачи. 

В кардиодиспансере с помощью ангиографа были заменены аортальные клапаны сердца. Операцию провели Сергей Бирюков и Тимур Имаев. 

— На новом ангиографе мы видим сердце в формате 3D. Прежде такое было невозможно,  картина существовала в одной проекции. Приходилось вводить много контрастного вещества. Сейчас нужен только один шприц препарата для того, чтобы видеть весь кровоток сердца с разных ракурсов. Снижение количества контраста положительно отражается на здоровье пациентов, имеющих   заболевания почек или сахарный диабет. Уменьшается также лучевая нагрузка на больного, — говорит Сергей Бирюков.

Сейчас в медицинском учреждении два ангиографа: новый и старый. Один из них стоит в операционной, где оказывается экстренная помощь пациентам, а другой, вновь приобретенный, используют для плановых операций на сердце и сосудах. 

— Теперь количество высокотехнологичных операций значительно увеличится, что положительно скажется на здоровье рязанских пациентов. В региональном кардиодиспансере отлично лечат структурные заболевания сердца. В последние два года здесь активно внедряются новейшие методики, с появлением современного ангиографа их объем будет расти,– подчеркнул Тимур Имаев.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский врач Олеся Белякова заняла второе место на всероссийском конкурсе

COVID-19
В среду, 14 октября, рязанский врач из кожвендиспансера Олеся Белякова заняла второе место на всероссийском фотоконкурсе, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 
Узнать больше

В Рязанской области провели две уникальные операции в Кардиологическом диспансере

Новости медицины
В Рязанской области провели две уникальные операции в Кардиологическом диспансере. Выполнили их на новом ангиографе, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 
Узнать больше

Роман Петряев вручил Знаки отличия губернатора Рязанской области

Новости Рязани
В четверг, 15 октября, зампредседателя правительства Роман Петряев от имени главы региона вручил почетные Знаки отличия губернатора Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В пятницу в Рязани похолодает до +12°С

Новости Рязани
В пятницу в Рязанской области ожидается похолодание. Прогноз погоды на 16 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области. Согласно...
Узнать больше

Очередной бальный сезон в Рязани завершился гангстерской вечеринкой

Видео
В субботу, 10 октября, участники движения «Губернский молодёжный бал» подвели итоги 12-го сезона. Из-за пандемии коронавируса сезон, как и сам 2020 год,...
Узнать больше

На должность председателя Рязанской Облдумы вновь избран Аркадий Фомин

Власть
Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва. С приветственным словом на заседании выступил...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+