В Рязанской области провели две уникальные операции в Кардиологическом диспансере. Выполнили их на новом ангиографе, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было приобретено новое оборудование стоимостью 50 млн рублей.

— Это первый подобный аппарат в Рязанской области и единственный из пяти, работающих в медучреждениях региона, который позволяет хирургу отчетливо видеть сосуды сердца при однократном введении контрастного вещества. В аппарате локализована специальная программа для проведения такого рода вмешательства, которая значительно облегчает работу хирургов, — рассказали врачи.

В кардиодиспансере с помощью ангиографа были заменены аортальные клапаны сердца. Операцию провели Сергей Бирюков и Тимур Имаев.

— На новом ангиографе мы видим сердце в формате 3D. Прежде такое было невозможно, картина существовала в одной проекции. Приходилось вводить много контрастного вещества. Сейчас нужен только один шприц препарата для того, чтобы видеть весь кровоток сердца с разных ракурсов. Снижение количества контраста положительно отражается на здоровье пациентов, имеющих заболевания почек или сахарный диабет. Уменьшается также лучевая нагрузка на больного, — говорит Сергей Бирюков.

Сейчас в медицинском учреждении два ангиографа: новый и старый. Один из них стоит в операционной, где оказывается экстренная помощь пациентам, а другой, вновь приобретенный, используют для плановых операций на сердце и сосудах.

— Теперь количество высокотехнологичных операций значительно увеличится, что положительно скажется на здоровье рязанских пациентов. В региональном кардиодиспансере отлично лечат структурные заболевания сердца. В последние два года здесь активно внедряются новейшие методики, с появлением современного ангиографа их объем будет расти,– подчеркнул Тимур Имаев.