В Рязанской области обнаружили деталь гранатомёта

В воскресенье, 23 августа, жители Рыбновского района обнаружили предмет, имеющий конструктивное сходство с подствольной гранатой. Они вызвали взрывотехников ОМОН регионального Управления Росгвардии.

Обследовав найденный предмет, сотрудники ОМОН установили, что перед ними инертный выстрел к ВОГ-25. Находка не содержала взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области, гранатомётный выстрел передан сотрудникам полиции.