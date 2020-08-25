В Рязанской области обнаружили деталь гранатомёта

В воскресенье, 23 августа, жители Рыбновского района обнаружили предмет, имеющий конструктивное сходство с подствольной гранатой. Они вызвали взрывотехников ОМОН регионального Управления Росгвардии.
Обследовав найденный предмет, сотрудники ОМОН установили, что перед ними инертный выстрел к ВОГ-25. Находка не содержала взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области, гранатомётный выстрел передан сотрудникам полиции.
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