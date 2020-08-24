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В Рязанской области намолотили более 2 миллионов тонн зерна

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Рязанские аграрии намолотили более 2 млн. тонн зерна. В понедельник, 24 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов поблагодарил аграриев за добросовестную и самоотверженную работу.

– Уверен, что по итогам уборочной кампании у вас получится добиться наивысших результатов, которыми будет гордиться наш регион! – говорится в сообщении главы региона.

На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на 484,13 тыс. га, что составляет 74,5% к площади уборки. Собрано 2101,39 тыс. т зерна при средней урожайности 43,4 ц/га.

Лучшие показатели по урожайности получены в Александро-Невском районе – 56 ц/га, Пителинском – 49,8 ц/га, Ряжском – 49 ц/га, Сапожковском – 49,1 ц/га. Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в Сараевском районе – 270,36 тыс. т, Милославском – 183,12 тыс. т, Михайловском – 162,7 тыс. т и Александро-Невском – 147,41 тыс. т.

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