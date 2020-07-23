В Рязанской области наградили работников сельхозпредприятий

В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовал масштабный аграрный форум «День поля». В этому году форум будет работать в течение двух дней.

В числе основных мероприятий – выставка продукции более 70 ведущих российских и зарубежных производителей сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян различных агрокультур.

«День поля» посетил губернатор Рязанской области. Он поблагодарил тружеников села за самоотверженный труд.

– Аграрии Рязанской области уже не раз доказывали, что им по плечу самые сложные задачи. И я уверен, что и непростой 2020 год с его новыми вызовами мы завершим, как всегда на «отлично», – сказал Николай Любимов.

Лучшим работникам сельхозпредприятий глава региона вручил награды Рязанской области. Памятный знак «За наивысшие достижения» получил председатель СПК «Вышгородский» Николай Митрохин.

Памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» наградили главного инженера ООО «имени Крупской» Чурикова Игоря Викторовича и заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, ветерана труда Шестакова Николая Ивановича.

Почетную грамоту Губернатора Рязанской области получил Кошенков Владимир Федорович — заместитель главы администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район по сельскому хозяйству и инвестиционной политике – начальник отдела сельского хозяйства.

Ценным подарком Губернатора Рязанской области наградили Сизова Геннадия Васильевича – директора по механизации и растениеводству Общества с ограниченной ответственностью «Вакинское Агро» Рыбновского района.

Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» награждены Перешивко Алексей Михайлович — исполнительный директор, общество с ограниченной ответственностью «Старожиловоагроснаб» и Цепляев Николай Анатольевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Аграрий», Шацкий район.