В Рязанской области мужчина более 20 раз ударил своего знакомого ножом и сел на 10 лет

В Захаровском районе Рязанской области мужчина зарезал своего знакомого. За это его посадили на 10 лет, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло в селе Плахино 26 июня 2020 года. 40-летний житель Рязани приехал в гости к своим родственникам в Захаровский район, где они начали пить алкоголь. Но неожиданно между двумя мужчинами возникла ссора.

Тогда житель села Плахино схватил кухонный нож и стал бить им своего противника. В итоге рязанец получил более 20 ранений в голову, шею и грудь. Когда мужчина скончался, злоумышленник скрылся от полиции.

— Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый в совершении преступления был задержан по «горячим следам», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10-ти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.