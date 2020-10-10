В Рязанской области мужчина более 20 раз ударил своего знакомого ножом и сел на 10 лет

В Захаровском районе Рязанской области мужчина зарезал своего знакомого. За это его посадили на 10 лет, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Все произошло в селе Плахино 26 июня 2020 года. 40-летний житель Рязани приехал в гости к своим родственникам в Захаровский район, где они начали пить алкоголь. Но неожиданно между двумя мужчинами возникла ссора.
Тогда житель села Плахино схватил кухонный нож и стал бить им своего противника. В итоге рязанец получил более 20 ранений в голову, шею и грудь. Когда мужчина скончался, злоумышленник скрылся от полиции.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 10-ти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.