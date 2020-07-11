В Рязанской области коронавирусом заразились уже более 500 детей

В Рязанской области число зараженных коронавирусом детей выросло до 505. Об этом в субботу, 11 июля, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего же по состоянию на 11 часов сегодняшнего дня с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19 в Рязани и области зарегистрировано 5 тыс 656 человек.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2 тыс 239 человек. В возрастной группе от 18 до 45 лет заразились 1 тыс 807 человек, в возрасте от 65 до 80 лет – 860 человек. Старше 80 лет 210 заражённых.