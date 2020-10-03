В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 49 человек

В субботу, 3 октября, стало известно ещё о 49 заболевших коронавирусом в Рязанской области. Ещё 52 теста находятся на подтверждении. Ежедневную сводку публикует Опергруппа регионального правительства ВКонтакте.

Больше всего больных в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3345человек. Чуть меньше среди тех, кому от 18 до 45 лет –2627человек.

Среди представителей старшего поколения – от 65 до 80 лет – заболели 1367человек. Ещё 317 человек с коронавирусом в возрастной группе старше 80 лет.

Также в Рязанской области коронавирус выявлен у 663 детей.