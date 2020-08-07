В Рязанской области готовятся собрать рекордный урожай

Рязанские аграрии готовятся собрать рекордный урожай. Намолочено уже около миллиона тонн зерна, сообщает сайт регионального правительства. При том, что обмолочено 197 тысяч гектаров, что составляет 30% от всей площади, подлежащей уборке.

– Уборочная кампания в Рязанской области идет хорошими темпами. Аграрии справляются на «отлично», – сказал Николай Любимов.

В четырех районах Рязанской области – Александро-Невском, Ряжском, Рязанском и Сапожковском – урожайность зерновых достигает более 50 ц/га. В целом в 2020 году в регионе предстоит убрать порядка 650 тысяч гектаров площадей, занятых зерновыми культурами, и 26,5 тысяч гектаров кукурузы на зерно. Это на 46 тысяч гектаров больше прошлогодних площадей и наивысший показатель за последние двадцать лет.

В хозяйствах Рязанской области убирают озимую пшеницу, ячмень, горох и рожь. В Кораблинском, Михайловском, Сасовском и Шацком районах приступили к обмолоту масличной культуры – рапса.