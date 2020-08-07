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В Рязанской области готовятся собрать рекордный урожай

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Рязанские аграрии готовятся собрать рекордный урожай. Намолочено уже около миллиона тонн зерна, сообщает сайт регионального правительства. При том, что обмолочено 197 тысяч гектаров, что составляет 30% от всей площади, подлежащей уборке.

– Уборочная кампания в Рязанской области идет хорошими темпами. Аграрии справляются на «отлично», – сказал Николай Любимов.

В четырех районах Рязанской области – Александро-Невском, Ряжском, Рязанском и Сапожковском – урожайность зерновых достигает более 50 ц/га. В целом в 2020 году в регионе предстоит убрать порядка 650 тысяч гектаров площадей, занятых зерновыми культурами, и 26,5 тысяч гектаров кукурузы на зерно. Это на 46 тысяч гектаров больше прошлогодних площадей и наивысший показатель за последние двадцать лет.

В хозяйствах Рязанской области убирают озимую пшеницу, ячмень, горох и рожь. В Кораблинском, Михайловском, Сасовском и Шацком районах приступили к обмолоту масличной культуры – рапса.

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