В Рязанской области досрочно отремонтировали участок дороги

В Рязанской области с опережением графика на месяц отремонтировали трехкилометровый участок автодороги Ухолово – Богородицкое – Крещено Гаи в Ухоловском районе. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь уложили новое покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки. ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» претензий к качеству не предъявляло.

На другом участке этой же дороги идут работы по фрезерованию старого покрытия и устройству выравнивающего слоя, сообщает сайт регионального правительства.

На сегодняшний день в регионе на 22 объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы завершены и сданы заказчику. Общая протяженность участков дорог, принятых в эксплуатацию после ремонта, составляет 30,75 км.