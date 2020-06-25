В рязанской больнице установили новый компьютерный томограф

-

В Городской клинической больнице №11 появился новый аппарат компьютерной томографии. Современное диагностическое оборудование экспертного класса для клиники приобрело Министерство здравоохранения Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте регионального минздрава.

В релизе отмечается, что сегодня компьютерная томография – самый точный метод исследования грудной клетки. В условиях пандемии современное оборудование становится главным инструментом диагностики COVID-19 с точностью 97-98%.

Компьютерный томограф HITACHI SCENARIA 128 срезов, который появился в больнице, позволит моментально получить высококачественное трехмерное КТ-изображение не только грудной клетки, но и всех органов и систем организма.

– Современное оборудование открывает для нас целый ряд новых возможностей. Мы сможем выявлять инфекционные заболевания, диагностировать онкологию, а также проводить исследования брюшной полости, органов малого таза, почек, костной системы и, конечно, грудной клетки, – рассказал заведующая рентгеновским отделением ГКБ №11 Марина Николаевна Максим. – Кроме того, у компьютерного томографа высокая разрешающая способность, поэтому мы ждем от него очень многого.

В конце июня в больницу приедут специалисты из Москвы, чтобы полностью настроить аппарат КТ. Под руководством аппликаторов персонал клиники начнет проводить первые исследования в тестовом режиме.