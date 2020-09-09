В Рязани заразились коронавирусом почти 4 тыс человек

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Актуальная информация размещена на сайте мэрии.

На 15 часов вторника, 8 сентября, в Рязанской области зарегистрирован 7 тыс 431 человек с подтвержденным и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 851 заболевший.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский – там выявлено 1254 случая. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район – 1084 человека. В Железнодорожном районе Рязани количество человек с положительным и условно-положительным диагнозом – 932.

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Меньше всего заболевших в Советском районе – 581 человек.