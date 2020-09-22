В Рязани за неделю отремонтировали 615 квадратных метров дорожного полотна

За одну неделю в Рязани в нормативное состояние привели 615 квадратных метров дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На прошедшей неделе в городе проводился ямочный ремонт. Так, отремонтировали дорожное полотно на улицах Коломенская, Западная, Приокском путепроводе, мосту на улице Чапаева, автодороге на Борки.

Также при помощи гранулята исправили дорожное покрытие в поселках Солотча, Соколовка, на улице Интернациональной, на автодороге до железнодорожной станции «Лагерная».

Кроме того, было покрашено более 3 000 погонных метров бордюрного камня на улицах Горького и Новой.