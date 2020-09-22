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В Рязани за неделю отремонтировали 615 квадратных метров дорожного полотна

Иван Федоров

За одну неделю в Рязани в нормативное состояние привели 615 квадратных метров дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

На прошедшей неделе в городе проводился ямочный ремонт. Так, отремонтировали дорожное полотно на улицах Коломенская, Западная, Приокском путепроводе, мосту на улице Чапаева, автодороге на Борки. 

Также при помощи гранулята исправили дорожное покрытие в поселках Солотча, Соколовка, на улице Интернациональной, на автодороге до железнодорожной станции «Лагерная». 

Кроме того, было покрашено более 3 000 погонных метров бордюрного камня на улицах Горького и Новой.

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