В Рязани второклассник чуть не умер от укуса пчелы

В Рязани жизнь второклассника, укушенного пчелой, спасли врачи скорой помощи. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Все произошло в одном из местных детских клубов. Учитель вела урок английского языка, когда услышала громкий крик одного из учеников. Оказалось, мальчика укусила пчела, что минутой раньше залетела в окно.

Уже буквально через несколько минут ребенок начал задыхаться, у него стали отекать руки и ноги. Преподаватель срочно вызвала скорую помощь. Специалисты приехали очень быстро и сразу же начали осматривать мальчика. Когда они поняли, что у ребенка аллергия на пчелиный укус, то сделали ему инъекцию. После этого убедили родителей поехать в больницу на машине скорой помощи. Действовать нужно было быстро, поэтому «скорая» включила сирену и проблесковые маячки, чтобы избежать пробок.

— Как я потом узнала, при таком заболевании каждая минута на счету. К счастью, все обошлось благополучно. Моего ученика своевременно доставили в стационар. Сейчас он находится там, его состояние значительно улучшилось. Искренняя благодарность сотрудникам Рязанской скорой, — поделилась преподаватель.