В Рязани увеличится количество маршрутов до ТРЦ «М5 Молл»

С понедельника, 21 сентября, до ТРЦ «М5 Молл» можно будет доехать еще и на маршрутном такси № 91, сообщает пресс-служба торгового центра.

Кроме того, увеличилось количество автобусов по маршруту «Ул. Новаторов — ТРЦ «М5 Молл». Теперь по этому направлению и обратно будут следовать 26 микроавтобусов.

Также до торгового центра можно доехать на маршрутке №47, автобусе №4 и на бесплатном транспорте, расписание которого осталось без изменений. Бесплатные автобусы ходят по следующим направлениям:

Недостоево — Канищево — Приокский — ТРЦ «М5 Молл» и обратно; Центр — Горроща — ТРЦ «М5 Молл» и обратно; Ул. Крупской — Автовокзал — Таможня — ТРЦ «М5 Молл» и обратно.

Помимо этого, теперь движение «молловских» автобусов можно отслеживать и в мессенджерах 2gis, Яндекс.Карты и на сайте bus62.