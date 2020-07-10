В Рязани умерла ещё одна пациентка с коронавирусом

В пятницу, 10 июля, в одной из больниц Рязани умерла пациентка с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Сообщается, что женщине было 72 года. В лечебное учреждение она поступила в тяжёлом состоянии. У рязанки был положительный тест на COVID-19, а также ряд хронических заболеваний. Врачи спасти пациентку не сумели.

Точная причина смерти женщины будет известна после патологоанатомического и гистологического исследований.