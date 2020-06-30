В Рязани стартует запись детей в секции и кружки

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С 1 июля стартует запись в детские объединения в учреждениях дополнительного образования города Рязани. Запись будет проводиться удалённо. Бумажные документы начнут принимать после снятия всех ограничений.

Электронную заявку можно подать на портале «Навигатор дополнительного образования Рязанской области». Здесь нужно выбрать интересующую программу, подходящую группу и записаться.

Как сообщает сайт администрации Рязани, пока указано предварительное расписание занятий. Оно может быть скорректировано в соответствии с условиями обучения в 2020-2021 учебном году.

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