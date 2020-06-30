Вторник, 30 июня, 2020
19.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани стартует запись детей в секции и кружки

7info 2
-

С 1 июля стартует запись в детские объединения в учреждениях дополнительного образования города Рязани. Запись будет проводиться удалённо. Бумажные документы начнут принимать после снятия всех ограничений.

Электронную заявку можно подать на портале «Навигатор дополнительного образования Рязанской области». Здесь нужно выбрать интересующую программу, подходящую группу и записаться.

Как сообщает сайт администрации Рязани, пока указано предварительное расписание занятий. Оно может быть скорректировано в соответствии с условиями обучения в 2020-2021 учебном году.
.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Новости Рязани
В этом году в Рязанской области впервые проведут ЕГЭ по китайскому языку. Об этом рассказала министр образования и молодёжной политики Рязанской области...
Узнать больше

Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

Новости Рязани
Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в...
Узнать больше

В Рязани стартует запись детей в секции и кружки

Новости Рязани
С 1 июля стартует запись в детские объединения в учреждениях дополнительного образования города Рязани. Запись будет проводиться удалённо. Бумажные документы начнут принимать...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

Новости Рязани
Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в...
Узнать больше

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязанской области

Новости Рязани
Во вторник, 30 июня, в Рязани на аэродроме в Дягилеве стартовал всероссийский этап конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Участников торжественной церемонии открытия поприветствовали...
Узнать больше

99-летняя рязанка вылечилась от коронавируса

Видео
Женщина попала в больницу после того, как получила перелом плеча. Уже в ОКБ выяснилось, что у неё положительный тест на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+