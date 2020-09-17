В Рязани прокуратура обнаружила сайты, торговавшие заданиями и свидетельствами о сдаче ЕГЭ

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку исполнения законодательства при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки были выявлены сайты, на которых продавались свидетельства о сдаче единого государственного экзамена, а также контрольно-измерительные материалы (КИМ) для ЕГЭ.

По итогам проверки прокуратура направила в суд заявления о признании информации на сайтах запрещённой к распространению. Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.

После получения решения суда сайты можно будет заблокировать.