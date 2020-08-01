В Рязани проходит фестиваль ретротехники «Машина времени»

В субботу, 1 августа, в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 925-летию Рязани, в ЦКПиО проходит ежегодный городской фестиваль ретро-техники «Машина времени».

Гости мероприятия могут увидеть автомобили прошлого века, сфотографироваться с понравившимися экспонатами, посидеть за рулем «запорожца» или «Волги», полюбоваться на роскошную «Чайку».

Кроме этого, желающие могут приобрести старинные вещи, а также памятную и сувенирную продукцию на ретро-ярмарке.

Завершится фестиваль в 18.00.